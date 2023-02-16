Depremin 248. saatinde bir mucize daha! Kahramanmaraş'ta genç kız enkazdan sağ çıkarıldı

KAHRAMANMARAŞ Depreminin 11. gününde depremden 248 saat sonra genç bir kız enkazdan canlı olarak çıkarıldı....

Abone ol

Türkiye, 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. 7,7 büyüklüğündeki ilk deprem Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana geldi. 7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Depremin yaşandığı illere çok sayıda arama-kurtarma ekipleri gönderildi.

11. günde 248. saatte Aleyna mucizesi

Depremin 11. gününde bir mucize daha yaşandı. Kahramanmaraş'ta Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı'nda 17 yaşındaki Aleyna Ölmez, depremin 248. saatinde enkazdan sağ çıkarıldı. Aleyna'yı enkaz altından kurtaran ekipten mucizeyi şöyle anlattı:

Kurtaran ekip: Dünyanın her şeyine bedel

"Mutluyuz gururluyuz. Ekibimle beraber başardık. Kaç gün geçti kaç saat geçti hiçbir şey bilmiyorum. Nefesi normal değildi. Tedavisi yapıldı. Ambulansa alındı. Tepki veriyor konuşuyor. Tedavisi devam edecek. Bizim için yorgunluk bitti. Dünyanın her şeyine bedel."

Öte yandan Aleyna'nın kurtarılma haberini alan ailesi sevinç gözyaşlarına boğuldu.

.