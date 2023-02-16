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Fenerbahçe, yıldız ismi ikna etti! Chelsea ile masaya oturuldu

Fenerbahçe, yıldız ismi ikna etti! Chelsea ile masaya oturuldu

Fenerbahçe, 33 yaşındaki forvet oyuncusu Aubameyang'ı formayı giymesi için ikna etti. Sarı-Lacivertlilerin, oyuncunun kulübü Chelsea ile maaş ödemesi konusunda pazarlık masasına oturduğu öğrenildi.

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Kadrosunu yıldız bir futbolcuyla güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, listesinin ilk sırasına Aubameyang'ı yazdı. Sarı-lacivertliler, 33 yaşındaki forvet için Chelsea'nin kapısını çaldı.

Sabah Gazetesi'nde yer alan iddiaya göre: Bu sezon yeterince forma şansı bulamadığını düşünen Gabonlu futbolcuyla da görüşen Kanarya, teklifine olumlu yanıt aldı.

Sezon sonuna kadar kiralama

İngiliz kulübüyle de sezon sonuna kadar kiralamak için temaslarını sürdüren Fenerbahçe, maaş konusunda sıkıntı yaşıyor.

Aubameyang'ın yarım sezonluk ücretinin 5 milyon Euro olduğunu öğrenen sarı-lacivertliler, bir bölümünün karşılanması için Chelsea ile pazarlık yapıyor.

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