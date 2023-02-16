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Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye teşekkür
Bordo-mavililer, Fenerbahçe Kulübü'nün 1000 adet hatıra bileti satın aldığını açıkladı ve teşekkür etti.Abone ol
Trabzonspor, Fenerbahçe'nin Basel maçı hatıra biletlerinden 1000 adet satın aldığını açıkladı.
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada "Fenerbahçe Kulübü, tüm gelirinin depremzedelere aktarılacağı Basel maçı hatıra biletlerinden 1000 adet satın alarak kampanyamıza destek sağlamıştır. Fenerbahçe Kulübü'ne göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür ediyoruz."