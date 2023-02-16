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Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye teşekkür

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye teşekkür

Bordo-mavililer, Fenerbahçe Kulübü'nün 1000 adet hatıra bileti satın aldığını açıkladı ve teşekkür etti.

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Trabzonspor, Fenerbahçe'nin Basel maçı hatıra biletlerinden 1000 adet satın aldığını açıkladı. 

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada "Fenerbahçe Kulübü, tüm gelirinin depremzedelere aktarılacağı Basel maçı hatıra biletlerinden 1000 adet satın alarak kampanyamıza destek sağlamıştır. Fenerbahçe Kulübü'ne göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür ediyoruz."

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