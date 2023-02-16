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Hastane randevusuna yardım etmedi diye doktora kötülük yapmak dedi ama

Hastane randevusuna yardım etmedi diye doktora kötülük yapmak dedi ama

Karabük'te, hastane randevusu konusunda yardımcı olmayan doktorun aracına zarar vermek isteyen bir kişi, yanlışlıkla başka araca zarar verdi.

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Olay, Şirinevler Mahallesi'nden bulunan Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre S.A., kendisine ait aracını hastanenin otoparkına park etti.

Yaklaşık bir saat sonra aracını otoparktan alan S.A., kısa süre sonra aracın arıza verdiğini fark edip aracından inerek kontrol etti.

Hidrolik hortumu ve ABS kablolarını kesti

Yaptığı kontrolde aracın sol tarafından bir sıvı aktığını fark eden S.A., hidrolik hortumunun ve ABS kablolarının kesilmiş olduğunu tespit etti. S.A., polise ihbarda bulunarak araca zarar verenlerin bulunmasını istedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbarın ardından başlattıkları çalışanın ardından güvenlik kamerası görüntüleriyle araca zarar veren şahsın K.Y. olduğunu tespit etti. Ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınan K.Y., emniyetteki ifadesinde, kendisine hastane randevusu konusunda yardımcı olmasını istediği E.M.Ö. isimli doktor tanıdığının kendisine yardımcı olmamasına tepki olarak aracının fren kablolarını kesmek isterken, benzer renk ve modelde başka bir aracın fren kablolarını kestiğini belirtti. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, Karabük Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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