14 kişi hayatını kaybetmişti! O apartmanın inşaat mühendisi için karar verildi
Şanlıurfa'da yıkılan ve 14 kişinin hayatını kaybettiği binanın inşaat mühendisi Osman Ekren tutuklandı. Öte yandan Adana'da 9 müteahhit ve mühendis adliyeye sevk edildi.Abone ol
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Haliliye ilçesinde 14 kişinin yaşamını yitirdiği Özabacılar Apartmanı'nın enkazında teknik inceleme yapıldı.
İnceleme sonucu kusuru olduğu gerekçesiyle İstanbul'da yakalanarak Şanlıurfa'ya getirilen söz konusu apartmanın inşaat mühendisi Osman Ekren çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kentte yıkılan binalara ilişkin aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 8 kişi daha önce tutuklanmıştı.
Adana'da 9 müteahhit ve mühendis adliyeye sevk edildi
Adana’da yıkılan 11 binada sorumlulukları olduğu öne sürülen 9 müteahhit ve mühendis adliyeye sevk edildi.