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2 müteahhit depremde yaptıkları binanın enkazında kalarak hayatını kaybetti

2 müteahhit depremde yaptıkları binanın enkazında kalarak hayatını kaybetti

DİYARBAKIR'da yıkılan binalarla ilgili "yapım kusurları ve kolon kesme" iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 2 müteahhidin yaptıkları binaların yıkılması sonucu enkazda kalarak yaşamını yitirdiği belirlendi.

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 6 Şubat'ta merkez üsleri Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerde kentte yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.

Depremde, merkez Yenişehir ilçesinde Galeria İş Merkezi'nin üstündeki site ve Kooperatifler Mahallesi Kurtismailpaşa 2. Sokak'taki Sözel Apartmanı ile merkez Bağlar ilçesindeki Tesisler Kavşağı'nda bulunan Serin-2 Apartmanı, 5 Nisan Mahallesi'ndeki Yoldaş Apartmanı, Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki Dündar Apartmanı ve Mevlana Halit Mahallesi'ndeki Hisami Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından oluşturulan "Deprem Soruşturma Bürosu"nda bir cumhuriyet başsavcı vekili ve üç savcı görevlendirildi.

Soruşturma kapsamında binaların yıkılmasında kusuru olduğu yönünde şüphe bulunan 67 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Savcılar, söz konusu binalarla ilgili, inşa edildikleri dönemdeki yönetmeliklere aykırı olarak yapıldığı, ruhsatlarının bulunmadığı, kaçak kat çıkıldığı, kolonlarının kesildiği, duvarlarının yıkıldığı, yapılarda fazladan kapı açıldığı, projede olmayan ve binanın statik yapısına etki edecek şekilde tadilat yapıldığı yönündeki iddiaları titizlikle inceliyor.

Gözaltına alınan 39 kişiden 15'inin "olası kastla öldürmek" suçundan tutuklandığı, 22'si adli kontrol tedbirleri olmak üzere 24 kişinin serbest bırakıldığı soruşturmada firari 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar da sürüyor.

Enkazda inceleme yapılıyor

Şüpheliler hakkında "olası kastla öldürme" ve "olası kastla yaralama" suçlarından işlem yapılırken, alanında uzman bilirkişilerden oluşturulan heyet ile savcılar nezaretinde enkazda inceleme yapılıyor.

Tüm şikayetler titizlikle incelenip, ihmali bulunan kişilerin tespitine çalışılan soruşturmada, ifadelerine başvurulan mağdurların ve tanıkların binaların yıkılmasının, kolon kesme ve duvarların yıkılmasından kaynaklandığını ileri sürdüğü, şüphelilerin ise binaların yıkılmasında herhangi bir kusurlarının olmadığını iddia ettikleri öğrenildi.

2 müteahhit yaptıkları binanın enkazında hayatını kaybetti

Soruşturmada, depreme ilişkin haklarında yakalama kararı çıkarılan 67 kişiden Celal İ'nin yaptığı Sözel Apartmanı'nın, Halil İ'nin ise müteahhidi olduğu Dündar Apartmanı'nın enkazında kalarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Bu iki binanın da yıkılma nedeninin, yapımından mı yoksa sonrasında gerçekleştirilen müdahalelerden mi kaynaklandığı araştırılıyor.

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