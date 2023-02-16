Aleyna 248 saat sonra enkazdan sağ çıkarılmıştı! O binanın müteahhidi İstanbul'da yakalandı

Kahramanmaraş’ta 248. saatin sonunda enkazdan sağ çıkarılan Aleyna Ölmez’in enkazda kaldığı Atabey Apartman müteahhidi Haydar Kurtar’ın da aralarında bulunduğu 5 müteahhit İstanbul’da yakalandı. Şüphelilerin tamamı, soruşturmanın yürütüldüğü Kahramanmaraş’a gönderildi.

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Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin 11. gününde 248. saatte 17 yaşındaki Aleyna Ölmez enkaz altından bugün öğle saatlerinde sağ olarak çıkarılmıştı. Depremde yıkılan 5 binaya ilişkin yürütülen soruşma kapsamında Aleyna Ölmez’in enkazda kaldığı Atabey Apartman müteahhidi Haydar Kurtar’ın da aralarında bulunduğu 5 müteahhit İstanbul’da yakalandı.

11. günde 248. saatte Aleyna mucizesi



Ümitlerin tükendiği anda, ekipler iş makinesi ile çalışma yaptıkları esnada maden işçileri, AFAD ve Sakarya Büyükşehir İtfaiyesi ekipleri Atabey Apartmanı’nda bir ses duydular. JAK ekiplerinin de katıldığı arama çalışması sonrası 17 yaşındaki Aleyna Ölmez’e sağ olarak ulaşıldı.

Madencilerin 'Domuz damı' yöntemiyle ulaştıkları Aleyna Ölmez, UMKE ekipleri tarafından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Yakınları ve kurtarma çalışmasına katılan ekipler büyük sevinç yaşarken, binadan yeni güzel haber verebilmek için ekipler çalışmalarına devam ettiler.

Kurtarma ekibindekiler Aleyna Ölmez’in yakınlarına verdikleri bilgide, genç kız ile konuştuklarını, durumunun iyi olduğunu kaydettiler.

Aleyna Ölmez’in yakınları madencilere sarılıp ağladı

11. gününde 248.saatte 17 yaşındaki Aleyna Ölmez’in enkazdan sağ çıkarılması bölgede bayram havası yaşattı. Aleyna’nın yakınları kurtarma çalışmasına 11 gündür ara vermeden çalışan madencilere sarılıp gözyaşı dökerken. Aleyna’nın enkaz altındaki kardeşinin de kurtarma çalışmasına devam ediliyor. Depremzede yakınlarının teşekkür edip dua ettiği madenci, “Beni katma, hepimiz buradayız. 'Allah’tan ümit kesilmez' dedik. Biz çalışmaya devam edelim” sözleri herkesi duygulandırdı.

Binayı yapan müteahhit İstanbul'da yakalandı

Kahramanmaraş’ta 248. saatin sonunda enkazdan sağ çıkarılan Aleyna Ölmez’in enkazda kaldığı Atabey Apartman müteahhidi Haydar Kurtar’ın da aralarında bulunduğu 5 müteahhit İstanbul’da yakalandı. Şüphelilerin tamamı, soruşturmanın yürütüldüğü Kahramanmaraş’a gönderildi.



İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "taksirle öldürme" suçu kapsamında yürütülen çalışmada aranan 5 müteahhidin İstanbul'da olduğunu belirledi.

Harekete geçen ekipler, depremde yıkılan Kahramanmaraş'taki Hasel Sitesi müteahhidi Hüseyin Aydın, Hamidiye Sitesi müteahhidi Ahmet Kara, Penta Park Sitesi müteahhidi Özcan Çakmak, Mehtap Apartmanı müteahhidi Aleddin Taze ile Atabey Sitesi müteahhidi Haydar Kurtar'ı kaldıkları adreslerde yakaladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilen 5 şüpheli, daha sonra soruşturmanın yürütüldüğü Kahramanmaraş'a götürüldü.