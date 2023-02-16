Trabzonspor, İsviçre temsilcisi Basel’i konuk edecek, rövanş öncesi avantaj peşinde olacak. Bordo-Mavili yönetim, tüm takımlara ait Passolig kartlarına satışı açarken, Akyazı’da tarihi bir akşam yaşanacak. Sadece Trabzonsporlular değil, bütün taraftarlar hep birlikte Akyazı’dan birlik-beraberlik çağrısı yapacak.

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Trabzonspor, en anlamlı maçına çıkıyor. Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından ülkemizde ligler durdurulurken, UEFA kararı doğrultusunda Bordo-Mavililer, Konferans Ligi Son 16 Play-Off Turu’nda Basel’i ağırlayacak. Karadeniz ekibi, ‘Tek renk, tek yürek’ mesajını vermek için sahada olacak. Akyazı’da tarihi anlar yaşanacak. Maçın biletleri tüm takım Passolig kartlarına açılırken, gelirin tamamı deprem bölgesine gönderilecek. Mücadelenin reklam gelirleri de aynı şekilde afetzedelere yollanacak.

Trabzonspor-Basel maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak Trabzonspor-Basel maçı TV 8'den şifresiz olarak ekranlara gelecek. Litvanyalı hakem Donatas Rumsas'ın yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.

Trabzonspor-Basel muhtemel 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Denswil, Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Yusuf, Trezeguet, Maxi Gomez

Basel: Hitz, Lang, Adams, Pelmard, Calafiori, Frei, Diouf, Amdouni, Novoa, Kade, Zeqiri