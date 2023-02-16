Depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturma kapsamında 54 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmada 54 kişinin tutuklandığını duyuran Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Sadece müteahhitler değil, tüm sorumlular yargı önünde hesap verecek" dedi.

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Asrın felaketi olan deprem afetinin ardından gözaltı ve tutuklama kararları art arda gelmeye devam ediyor. 11 ili vuran Kahramanmaraş merkezli deprem, büyük yıkımlara yol açtı.

Binlerce canın gittiği afette, çok sayıda vatandaş da yaralı kurtuldu.

Bölgede çalışmalar devam ederken, yıkılan binalara ilişkin de incelemeler başlatıldı. Bu süreçte birçok binadaki ihmalkarlıklar gözler önüne serildi.

Oluşturulan bilirkişi heyetlerinin aldığı örnekler doğrultusunda ciddi malzeme eksiklikleri tespit edilmiş, ilk bulgulara göre betonun dayanıksız olduğu belirlenmişti.

Bu kapsamda savcılık tarafından sorumluların yakalanması için soruşturma başlatıldı.

Yürütülen soruşturmayla ilgili son bilgileri Adalet Bakanı Bekir Bozdağ verdi.

"Sorumlu kim varsa hepsi yargı önünde hesap verecek"

Sadece müteahhitlerin değil, tüm sorumluların yargı önünde hesap vereceğini belirten Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

Binaların denetimlerinde sorumluluğu olanların tespiti, defin işlemlerinin büyük bir titizlikle sürdürülmesi için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Hakimler ve Savcılar Kurulumuz bölgeye çok sayıda gönüllü savcı görevlendirmiştir. Adli Tıp Kurumumuz da görevlendirmeyi gönüllüler üzerinden yapmaktadır.

Binaların müteahhitleri, belediyedeki meshuller, kolon kesenler dahil olmak üzere ihmali ve kusuru olanlar ayrımı olmaksızın soruşturulmaktadır. Sadece müteahhitler değil ilgili herkes soruşturuluyor.

Bütün bu sorumlulara dair savcılıklarımız tarafından resen soruşturmalar başlatıldı. Deliller titizlikle toplanıyor. Vatandaşlarımız tarafından dile getirilen her türlü iddia da titizlikle değerlendiriliyor. Sorumlular yargı önünde hesap verecek. Adalet terazisinde tartılacaklar.

54 şüpheli tutuklandı

Ayrıca Bakan Bozdağ, depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda da 245 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 54 şüphelinin tutuklandığını duyurdu.