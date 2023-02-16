BM'den Türkiye için 1 milyar dolarlık insani yardım çağrısı

Birleşmiş Milletler, Türkiye'deki depremzedeler için 1 milyar dolar insani yardım çağrısında bulundu.

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki yıkıcı depremin ardından dünyanın birçok ülkesi ve kuruluşundan depremzedelere destek ve yardım gelmeye devam ediyor.

Birleşmiş Milletler, 36 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine sebep olan yıkıcı depremin ardından önümüzdeki üç ay içinde Türkiye'de 5 milyondan fazla depremzedeye yardım etmek için 1 milyar dolardan fazla yardım çağrısında bulundu.

Geçen hafta Türkiye'yi ziyaret eden BM Yardım Sorumlusu Martin Griffiths, halkın 'tarif edilemez bir kalp ağrısı' yaşadığını belirterek; "En karanlık saatlerinde yanlarında olmalı ve ihtiyaç duydukları desteği almalarını sağlamalıyız" ifadelerini kullandı.