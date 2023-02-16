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Kılıçdaroğlu hem kızıyor hem de şaka yapabiliyor! Erdoğan’a yine ateş püskürdü!

Deprem dolayısıyla seçimlerin ertelenip ertelenmeyeceği son günlerde tartışılırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir çıkış geldi.

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Kılıçdaroğlu “YSK seçimi ertelemek isterse bu demokrasiye darbe demektir” sözleri ile çıkıştı. Kılıçdaroğlu ayrıca ‘Türkiye Tek Yürek’ isimli yardım programında depremzedeler için toplanan bağış konusuyla ilgili de bazı açıklamalarda bulundu.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, yaşanan tüm bu gelişmeleri canlı yayında değerlendirdi.

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