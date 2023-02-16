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Hatay'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

Hatay'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

Hatay'da merkez üssü Arsuz ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi.

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Türkiye, 6 Şubat günü yaşanılan iki büyük depremle derinden sarsıldı..

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşanan 7.7 ile Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ili de etkiledi.

Depremden etkilenen iller arasında yerini alan Hatay'da, çok sayıda bina yerle bir oldu. Özellikle şehir merkezinde neredeyse tüm binaların yıkıldığı görüldü ve bazı bölgelerdeki yollarda çatlaklar oluştu.

Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürerken, bir yandan da artçı sarsıntılar yaşanıyor.

5.1 büyüklüğünde artçı sarsıntı yaşandı

Hatay, bir kez daha sallandı. 

Arsuz ilçesi merkez üssü olan 5.1 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. 

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, deprem saat 22.47'de yerin 10 kilometre altında gerçekleşti.

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