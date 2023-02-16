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AFAD'dan yeni açıklama: Canlı olan enkaz kalmadı

AFAD'dan yeni açıklama: Canlı olan enkaz kalmadı

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "Canlı olan enkaz kalmadı. Ölenlerin olduğu enkazlara dokunulmadı. Onlar da da ölenlerin çıkarılması ve enkaz kaldırma başladı" dedi.

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerde bazı binalar, binlerce canımıza mezar oldu.

11 şehrin etkilendiği deprem bölgesinde çalışmalar sürmeye devam ediyor.

Bu kapsamda AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar,  yapılanları kamuoyuyla paylaşmak üzere Habertürk yayına bağlandı.

Canlı olan enkaz kalmadı

Mehmet Akif Ersoy'un konuğu olan Tatar, son durum bilgilerini paylaştı.

Tatar, canlı olan enkazın kalmadığını bildirdi.

Ayrıca Tatar, ölen vatandaşların olduğu enkazlara dokunulmadığını da ifade etti.

"Ölenlerin olduğu enkazlara dokunulmadı"

Enkaz kaldırma işlemlerine başlandığını da sözlerine ekleyen Orhan Tatar, "Canlı olan enkaz kalmadı. Ölenlerin olduğu enkazlara dokunulmadı. Onlar da da ölenlerin çıkarılması ve enkaz kaldırma başladı." şeklinde konuştu.

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