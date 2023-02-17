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Trabzonspor'dan maç sonu anlamlı mesaj

Trabzonspor'dan maç sonu anlamlı mesaj

Trabzonspor, Basel'i 1-0 mağlup ettiği maçın ardından özel bir paylaşımda bulundu.

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UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk mücadelesinde Abdullah Avcı yönetimindeki temsilcimiz Trabzonspor ile Heiko Vogel’ın ekibi Basel, hakem Donatas Rumsas yönetiminde Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde karşı karşıya geldi.

Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Bordo-mavili takıma galibiyeti getiren golü ikinci yarıda oyuna giren Larsen, 65. dakikada kaydetti.

"Hep birlikte kazandık"

Trabzonspor, alınan galibiyetin ardından yaşanan birliği temsilen özel bir paylaşım yaptı. Trabzonspor, sosyal medyadaki paylaşımını diğer kulüpler de alıntı yaparak, "Hep birlikte kazandık" ifadesine yer verdiler.

Bordo-mavili takımdan yapılan paylaşımda şu ifade kullanıldı:

"Milyonlarca yaralı yüreğe, ufacık bir tebessüm."

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