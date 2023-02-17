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Bingöl'de deprem oldu! Naci Görür 'risk altında' diyerek uyarmıştı

Bingöl'de deprem oldu! Naci Görür 'risk altında' diyerek uyarmıştı

Prof. Dr. Naci Görür'ün Kahramanmaraş'taki depremler sonrası "risk altında" diyerek uyardığı Bingöl'de korkutan bir deprem meydana geldi. Saat 03.35'te meydana gelen depremin büyüklüğü 5.0 olarak açıklandı.

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Türkiye Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yaralarını sarmaya çalışırken, bölgedeki yeralt hareketliliği ise devam ediyor. Bölgede 12 gündür artçı sarsıntılar devam ederken, bu sabaha karşı Bingöl'de korkutan bir deprem meydana geldi.

Kandili Rasathanesi, Bingöl'ün Yaylıdere ilçesinde saat 03.35'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Merkez üssü Yaylıdere ilçesinin Bilekkaya köyü olan deprem, yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Naci Görür uyarmıştı

Kahramanmaraş'taki depremlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Jeolog ve Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Erzincan-Bingöl arasındaki fay hattındaki riske dikkat çekmişti.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde her zaman depremlerin görülebileceğini söyleyen Prof. Dr. Naci Görür, “Ama, en ağırlıklı olarak Erzincan, Bingöl, Karlıova arasında Yedisu fayının bulunduğu yer var. Kuzey Anadolu fayı üzerinde. En son 1790’larda olmuş. Burası yakında kırılır. Bir tarih vermek doğru değil. Ancak çok beklemeyeceğimizi düşünüyorum” dedi.

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