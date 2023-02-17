BIST 5.056
DOLAR 18,87
EURO 20,08
ALTIN 1.104,34
GÜNCEL

Bakan Fahrettin Koca 261’inci saatte enkazdan çıkarılan Mustafa’nın telefon görüşmesi anını paylaştı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay’da bir özel hastanenin enkazından depremin 261’inci saatinde çıkarılan Mustafa Avcı’nın yakını ile telefon görüşmesi yaptığı anın görüntüsünü paylaştı.

Bakan Koca, Twitter hesabından Hatay’da bir özel hastanenin enkazından depremin 261’inci saatinde çıkarılan Mustafa Avcı’nın yakını ile telefon görüşmesi yaptığı anın görüntüsünü paylaştı.

Koca paylaşımında, “Hatay’da enkaz altından 261’inci saatte, bu gece kurtarılan Mustafa, tıbbi müdahalenin ardından ilk olarak, telefon numarasını hatırladığı bir yakınını aradı. Kardeşimiz Mustafa’yı bu kadar iyi görmekten çok mutluyuz” ifadelerine yer verdi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
11 gün enkazda kalan 'Bircan' isimli inek kurtarıldı
11 gün enkazda kalan 'Bircan' isimli inek kurtarıldı
248. saat mucizesi Aleyna Ölmez ilk kez konuştu! Doktorları şaşkın, 'tıbben izahı yok'
248. saat mucizesi Aleyna Ölmez ilk kez konuştu! Doktorları şaşkın, 'tıbben izahı yok'
Yardım tırının görevlisiyle tartışan şehir eşkıyaları silahla dönüp kan akıttı
Yardım tırının görevlisiyle tartışan şehir eşkıyaları silahla dönüp kan akıttı
Bestemsu Özdemir canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: Türkiye Tek Yürek gecesinde duygusal anlar!
Bestemsu Özdemir canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: Türkiye Tek Yürek gecesinde duygusal anlar!
Kahramanmaraş'taki depremin ilk anları polis telsizinde! Patlamalar oluyor merkez...
Kahramanmaraş'taki depremin ilk anları polis telsizinde! Patlamalar oluyor merkez...
Depodaki tüpler bir anda harekete geçti! Gece yaşanan depremden yeni görüntü
Depodaki tüpler bir anda harekete geçti! Gece yaşanan depremden yeni görüntü
11.günde 248.saatte kurtarılan Aleyna Ölmez’in yakınları madencilere sarılıp ağladı
11.günde 248.saatte kurtarılan Aleyna Ölmez’in yakınları madencilere sarılıp ağladı
Ekrem İmamoğlu iktidara meydan okudu! 'Kapıyı devirir girerim o toplantıya!
Ekrem İmamoğlu iktidara meydan okudu! 'Kapıyı devirir girerim o toplantıya!
Selahattin Demirtaş, cezaevinden ses kaydı gönderdi! Başak Demirtaş paylaştı
Selahattin Demirtaş, cezaevinden ses kaydı gönderdi! Başak Demirtaş paylaştı
Bağış kampanyasında 50 milyar sanıldı, 50 bin TL çıktı
Bağış kampanyasında 50 milyar sanıldı, 50 bin TL çıktı
Enkaz çalışmasında korku dolu anlar! Bina iş makinesinin üzerine devrdildi operatör ölümden döndü
Enkaz çalışmasında korku dolu anlar! Bina iş makinesinin üzerine devrdildi operatör ölümden döndü
Antalya'da Rus ve Ukraynalı futbolcular tekme tokat kavga etti: Kemirleri kırıldı!
Antalya'da Rus ve Ukraynalı futbolcular tekme tokat kavga etti: Kemirleri kırıldı!