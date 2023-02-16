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Depodaki tüpler bir anda harekete geçti! Gece yaşanan depremden yeni görüntü

Kahramanmaraş depremine ilişkin yeni görüntüler gelmeye devam etti. Gece yaşanan deprem sırasında Hatay'da bir iş yerinde bulunan mutfak tüpleri etrafa savruldu. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle 10 ilde 35 binden fazla insan hayatını kaybetti, 105 binden fazla kişi de yaralandı.

Depremin 11'uncu gününde bir taraftan kurtarma çalışması bir taraftan da yaraların sarılmaya çalışıldığı şehirlerden o anlara ait yeni görüntüler de çıkmaya devam ediyor.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir (LPG) mutfak tüplerinin bulunduğu depo içerisinde bulunan deprem anına ait kamera görüntüsü ortaya çıktı. Bir süre sallanan iş yerindeki tüpler sonra sarsıntının etkisi ile sağa sola savruldu.

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