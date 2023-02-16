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Murat Yıldırım 'Unutmak en iyi bildiğimiz şey' dedi Nihat Hatipoğlu sözünü kesti! İşte o anlar...

TÜRKİYE dün gece ekran başında deprem bölgesi için tek yürek oldu. Ünlü isimler depremzedeler için ekran başında bağış topladı. 200 bin TL bağış yapan ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, canlı yayında "Unutmak da bizim yaptığımız şeylerden bir tanesi, unutmayalım" diyen ünlü oyuncu Murat Yıldırım'ın sözünü kesti.

Depremzedelere yardım için tüm televizyon ve radyolarının ortak yayınında "Türkiye Tek Yürek" kampanyası düzenlendi. Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şikel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılan ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri ve halk depremzedeler için bağış yaptı. 

'Unutmak bizim en iyi bildiğimiz şey' deyince

Telefonla yardım toplayan oyuncu Murat Yıldırım kendisine söz hakkı verildiğinde "Bugün yardım toplayacağız toplamaya da devam ediyoruz. En iyi yaptığımız şeylerden bir tanesi bizim bu. Çünkü Türk milleti olarak genimizde vardır bu zaten. Ama en iyi yaptığımız az önce de söyledim ben bunu diğer bir şeyi de belirtmek istiyorum. Unutmayalım. Unutmak da bizim yaptığımız şeylerden bir tanesi" dedi. 

Teşekkür ederiz, teşekkür ederiz' diyerek kesti

Murat Yıldırım'ın açıklaması bitmeden Nihat Hatipoğlu "Teşekkür ederiz, teşekkür ederiz" diyerek sözü başka bir ünlüye verdi. Murat Yıldırım'ın asılan yüzü ekrana gelirken, Nihat Hatipoğlu'na sosyal medyadan bir anda tepkiler yükseldi. Bunun üzerine Nihat Hatipoğlu, kişisel Twitter hesabından bir açıklama yaptı. 

'Murat Yıldırım kardeşimin sesini duymadım'

Nihat Hatipoğlu, "Dostlar. Programda Bağış toplarken stüdyoda aynı anda biden fazla konuk telefonda olduğu için içeride Murat Yıldırım kardeşimin sesini duymadım. Duysaydım böyle bir ses kesme problemi olmazdı. Kasti bir şey asla olmaz. Yanlış anlamadan dolayı bilgilendirmek istedim." dedi.

Nihat Hatipoğlu'nun 'bu kader değil' sözleri

Nihat Hatipoğlu'nun Murat Yıldırım'ın eleştirisini yarıda kesmesi, ATV'nin deprem özel yayınındaki sözlerini tekrar gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Deprem kader planında olan bir şey" sözleri tartışılırken, Nihat Hatipoğlu, "Kader bu değil, kader akıllı düşünmektir, tedbir almaktır" demişti. Bunun üzerine Nihat Hatipoğlu artık ATV ekranına zor çıkar" yorumları yapılmıştı. 

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