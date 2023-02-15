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Enkaz altındaki çocuk böyle kızdı: Çok soru sormayın

Enkaz altında kalan Muhammet isimli çocuk, hangi takımı tuttuğu yönünde gelen soruya hem cevap verdi hem de kızdı. Küçük çocuğun "Çok soru sormayın. Sohbet etmenin sırası mı" dediği anlar sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

Kahramanmaraş depremi sonrası 320 daireli Ebrar Sitesi'ndeki kurtarma çalışmalarına JAK ekipleri de katıldı. Jandarma arama kurtarma ekipleri, 42 kişiyi enkaz altından çıkarttı. Enkazda bir çocuğa daha ulaşıldı.

Enkaz altından çıkarılmaya çalışılan 'Muhammet' isimli bir çocuğun o anlarda bir kadına sinirlenişi TRT Haber kameralarına yansıdı. 

Kadının, "hangi takımı tutuyorsun" şeklinde soru sorması üzerine küçük çocuk "Ya Galatasaray, çok sormayın soru. İlk defa enkaz altında kaldım zaten. Sohbet etmenin sırası mı" yanıtını verdi.

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