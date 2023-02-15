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Deprem kule vinci beşik gibi salladı! Ağırlığı işte böyle çöktü, askıda kaldı

ADANA'da bir inşaat sahasında kurulu bulunan metrelerce yükseklikteki vinçin ağırlığı depremle birlikte çöktü, o anlar kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle 10 ilde 35 binden fazla insan hayatını kaybetti, 105 binden fazla kişi de yaralandı. Depremin 10'uncu gününde bir taraftan kurtarma çalışması bir taraftan da yaraların sarılmaya çalışıldığı şehirlerden o anlara ait yeni görüntüler de çıkmaya devam ediyor.

Adana'da ikinci depremde işçiler, farklı bir inşaat sahasında kule vincin sallandığını fark ederek cep telefonu kamerasıyla yaşananları kaydetmeye başladı.

Sallanan vinçin arka kısmında bulunan ağırlık kısmı bir süre sonra aşağı çökerek askıda kaldı. Tüm o anlar görüntülerde de yer aldı.

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