Asrın felaketinde yeni görüntüler ortaya çıktı! Depremde esrarengiz mavi ışık böyle patladı

KAHRAMANMARAŞ merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerle sarsılan Adıyaman’da deprem anına ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ili vurmuştu. Asrın felaketi olarak adlandırılan deprem felaketi Adıyaman’da da binlerce kişinin ölümüne, on binlerce kişinin yaralanmasına ve binlerce yapının yıkılmasına neden olmuştu.

Yıkıcı depremin yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Bir evin bahçesini gösteren kamera kaydında, deprem ile birlikte duvar yıkılırken şiddetli sarsıntı görülüyor.

Elektriklerin kesilmesi ve bahçe dışında mavi bir ışığın patlamasıyla görüntü son buluyor.