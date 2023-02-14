Hatay'da deprem anında evin içinden görüntü alırken ev böyle yıkıldı

Hatay'da meydana gelen deprem anının yeni görüntüleri çıkarken Antakya'daki ev saniyeler içinde böyle yıkıldı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 10 şehirde yıkıma sebep oldu.20 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı. Enkaz çalışmaları, depremin 9'uncu gününde de devam ediyor.

Yıkımın en çok yaşandığı şehirlerden biri ise Hatay oldu. Depremle birlikte Hatay’da binlerce bina enkaza döndü.

Deprem anına ilişkin çarpıcı görüntüler gelmeye devam ediyor. Suriyeli sığınmacılar tarafından çekildiği ifade edilen görüntüler depremin şiddetini tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Korku dolu bir şekilde deprem anını çeken insanlar depremin şiddetini arttırmasıyla karanlığa gömülüyor. Görüntüleri çeken şahısların enkazdan yaralı olarak kurtuldukları bildirildi.