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Depremzede ile Selçuk Bayraktar'ın diyaloğu olay oldu! Gidin burdan uçaklarınızı uçurun

Deprem bölgesini ziyaret eden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ile vatandaş arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Bayraktar'a "Burada zaman harcamayın" diyen vatandaş "Gidin uçaklarımızı uçurun" diye konuştu. Bayraktar ise yaraların birlikte sarılmasına vurgu yaptı.

Deprem bölgesini ziyaret eden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ile vatandaş arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Bayraktar'a "Burada zaman harcamayın" diyen vatandaş "Gidin uçaklarımızı uçurun" diye konuştu. Bayraktar ise yaraların birlikte sarılmasına vurgu yaptı.

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