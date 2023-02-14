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Askeri pilot karı koca enkaz altından çıktı göreve koştu! 'Biz asker olarak yetiştirildik'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Havacılık Komutanlığında görevli olan Kara Pilot Yüzbaşı Merve Nergiz ve eşi Kara Pilot Yüzbaşı Kenan Nergiz depremden sağ olarak kurtarılarak, görevleri başına döndüklerini duyurdu.

Deprem bölgesinde enkaz altından çocukları ile birlikte sağ kurtarılan Kara Havacılık Komutanlığında görevli Kara Pilot Yüzbaşı Merve Nergiz ve eşi Kara Pilot Yüzbaşı Kenan Nergiz, çocuklarını Ankara'ya gönderdikten sonra görevlerinin başına döndü.

Depremin ilk anından bu yana iki pilot, aralıksız Malatya'da ve Adana'da afetzedelere yardımları ulaştırmaya yaralıları tahliye etmeye devam ediyor. MSB'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, kara havacı pilotların görev başındaki görüntülerine yer vererek, "Milletimiz için kendi derdini hiçe sayan tüm kahramanlarımızla gurur duyuyoruz. İyi ki varsınız" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca pilotların, "Bizler asker olarak yetiştirildik ve görev önceliğimizdir" sözleri de paylaşımda yer aldı.

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