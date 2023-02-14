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Hatay'a ne oluyor? Faruk Aksoy Habertürk'te anlattı çok önemli bir bürokrat doğruladı...

KAHRAMANMARAŞ depreminde en ağır hasar gören illerden olan Hatay'da neler oluyor? Fatih Altaylı sordu, Faruk Aksoy canlı yayında "Hatay'a olan oldu" deyip yaşananları anlattı. Hatay'ı Hatay'ın köklü ailelerinin Hatay'ı terk ettiklerini belirten Faruk Aksoy, "Hatay'a tamamen mültecilerin hakim olmasına müsaade edilmemeli" dedi. Fatih Altaylı canlı yayın sürerken, çok önemli bir bürokratın attığı mesajı açıkladı...

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük deprem Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te büyük yıkıma yol açtı. Arama kurtarma çalışmaları depremin 9. gününde neredeyse bitmek üzere iken, enkaz kaldırma çalışmaları hızlandı. 

Hatay'ın köklü aileleri Hatay'dan gidiyor

Habertürk'te Fatih Altaylı'nın Teke Tek programına Hatay'dan canlı bağlanan gazeteci Faruk Aksoy, "Hatay'ın köklü ve tarihini bilen insanlar, Hatay'ı Hataylıların terk ettiğini söylüyorlar. Buraya sığınmacıların yerleşmesinden ve Hatay'ın cumhuriyet kenti hüviyetinden çıkmasından endişe ediyorlar." dedi.

Demografik yapıya dair endişeler var!

Demografik yapıya dair endişeler var. Daha çok sığınmacıların yerleşeceği bir kente dönüşmesinden endişe ediyorlar.” diyen Faruk Aksoy, "Hataylılar Hatay'ı terk etmemeli. Eğer onlar terk ederse, bırakın dışarıdan gelenleri, içeride olanlar oraya yerleşir ve orası Arap şehri olur ve bunu asla kabullenemeyiz.” ifadelerini kullandı. 

Önemli bir bürokrat mesaj attı

Faruk Aksoy'un konuşması sürerken Fatih Altaylı, "Çok önemli bir bürokrat şimdi mesaj attı. Faruk Aksoy'un dile getirdiği endişelerin çok doğru olduğunu söylüyor" dedi. Ardından da Faruk Aksoy'a tam destek verdi. 

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