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6 yaşındaki Hivay, 178 saat sonra enkazdan sağ çıktı! İlk istediği çilekli süt ve poğaça oldu

ADIYAMAN'da Bozbey Apartmanı enkazından 178 sonra çıkartılan 6 yaşındaki Hivay, "Meyve suyu mu, çilekli süt mü" sorusuna "Çilekli süt, bir de poğaça" cevabını verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca o anları sosyal medyasından, "178. saatte Hivay kızımız hayata tutundu. Umut hep var" sözleriyle paylaştı.

Deprem bölgesinde 8. günde umutların tükenmeye başladığı anlarda 178 saat sonra Bozbey Apartmanı enkazından kurtarılan 6 yaşındaki Hivay'ın, sağlık görevlileri ile yaşadığı diyalog buruk sevinç yaşattı. Sağlık personeli küçük çocuğa, "Çilekli süt mü, meyve suyu mu içersin" diye sordu. Hivay da, "Çilekli süt ve poğaça" cevabını verince personel, "Ben sana çilekli süt ve poğaça bulacağım söz" dedi.

Halen enkaz altındaki ablası Miray için kurtarma çalışmalarının devam ettiği Hivay'ın bu diyalogu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından, "178. saatte Hivay kızımız hayata tutundu. Umut hep var" sözleriyle paylaşıldı.

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