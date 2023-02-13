Yunus Günçe'den 'öyle demedim' diyen Ahmet Hakan'a deprem cevabı: Yemezler karşında çocuk yok

Deprem bölgesine gelen yardımlardan ve "dayanışma ruhundan" bahsederken, "olumsuzlukların çok az olduğunu" söyleyen Ahmet Hakan, sözlerinin çarpıtıldığını savundu. Linç edildiğini söyleyen Hakan'a oyuncu radyo programcısı Yunus Günçe, "Sen kurban değilsin sen bıktırdın şımarıklığından, kibrinden bıktık" dedi.

CNN Türk’teki Tarafsız Bölge programında deprem bölgesine gönderilen yardımlardan bahsederken, "Olumsuzluklar çok az, olumlu taraflarımız daha fazla, gerisi hava civa, fazla aldırış etmeyin!" sözleri tartışma konusu oldu.

Basında ve sosyal medyada çok ağır eleştirilere uğrayan Ahmet Hakan, sözlerinin çarpıtıldığını söyledi.

Cumhuriyet gazetesinin internet sitesinin sözlerini çarpıtarak kendisini hedef gösterdiğini belirten Hakan'a sunucu ve programcı Yunus Günçe, sert tepki gösterdi.

Günçe Twitter hesabından paylaştığı videoda, "Sen söylediğin yalana inanan körü körüne inanan insansın. Seni bizim değil doktorların konuşması lazım. Bu işleri bırak yemezler, karşında çocuk yok. Söylediğin ortada ona rağmen inkar ediyorsun. Sen mağdur değilsin sana isyan var. Pişkinliğinden, kibrinden. Ben yazarım yanıma kar kalırcılığından bıktık. Mevzu bundan ibaret." ifadelerine yer verdi.

Ahmet Hakan ne demişti?

4 gün önce deprem bölgesine yapılan yardımlardan bahseden Ahmet Hakan, canlı yayında şunları söylemişti:

"Sorgun’da ticaret odası, dört jeneratör almış, bölgeye göndermiş. Esnaf, bir tanker akaryakıt göndermiş deprem bölgesine. Helal olsun diyorum. Bunlar beni çok duygulandırıyor. Bizim insanlarımız, gerçekten güzel insanlar. Hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun, hangi çevreden olursa olsun hepsi böyle. Şişli’de gördüm. Yardım toplama merkezinde gencecik üniversiteliler yardımları paketliyorlardı. Olumsuzluklar çok az aslında, ama onlar tabi çok can sıkıcı oldukları için bize fazla geliyor. Aslında olumlu taraflarımız daha fazla. Yani bizim toplumumuzun esas estirdiği rüzgâr, dayanışma rüzgârı. Bunu unutmayalım. Biz esas dayanışmayı büyütüyoruz. Diğerleri hava cıva. Çok önemli değil yani. Onlara çok aldırış etmeyin."