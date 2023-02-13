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Mehmetçik enkaz alanındaki haraketiyle alkış aldı o anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Depremin vurduğu Hatay’da Türk askerinin güvercine yönelik şefkati yürekleri ısıttı. Askerin güvercini beslediği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli, Türkiye'nin 10 ilinde ciddi şekilde hissedilen depremde en çok hasarı alan şehirlerden biri de Hatay oldu.

Hatay’da depremden insanlar kadar canlılarda etkilendi. Antakya’da Türk askerinin güvercine şefkati yürekleri ısıttı.

Elindeki maket bıçağı su şişesini keserek su kabına dönüştüren Mehmetçik, ekmeğini bölerek güvercine yem hazırladı. Güvercinin yemden ve sudan beslendiği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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