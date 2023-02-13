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'Deprem için Allah'la pazarlık yaptım!' 'Yaşar Hoca', Manisa depremini Doğu'ya yönlendirmiş

MANİSA'da Yaşar Hoca olarak tanının bir sözde şeyhin, 2017 yılında yaptığı bir sohbet Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıma neden olan iki büyük depremin ardından yeniden sosyal medyada gündem oldu. Sözde şeyh, Allah'la deprem için pazarlık yaptığını, kendisi istemediği için deprem olmadığını iddia etti.

Türkiye bu videoyu ve sözde şeyhi günlerce konuşmuştu. Kahramanmara merkezli deprem Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te büyük yıkıma neden olunca o video tekrar dolaşıma sokuldu.

Halk arasında Yaşar Hoca ismiyle tanınan bu sözde şeyh, kendisinin Allah ile konuşarak Manisa'da olacak Depremi 'Doğu'ya göndererek, Manisa'yı bir felaketten kurtardığını iddia etmişti. İşte sözde şeyhin skandal videodaki iddiaları...

Allah beni görevlendirdi 'gelmesin' dedim

- Deprem Sipil Dağı'nın üzerinden Manisa üzerine siyah bulut halinde çöktü. Allah beni görevlendirdi ben de 'gelmesin' dedim.

- İkinci defa gene hücum etti ben yine gelmesini istemedim bulut yine geri gitti. Deprem üçüncü defa yine bulut halinde Manisa'ya hücum etti, ben yine Rabbimden gitmesini istedim.

'O zaman Doğu'ya gitsin mi?' dendi...

- Manisalıların evlerinin yıkılmasını istemedim ve Allah bunu kabul etti. Allah-ü Teala bunu kabul etti. "O zaman Doğu'a gitsin mi?" dendi. "Gitsin" dedim. 2 veya 3. günü Doğu'da deprem oldu. İster inanın ister inanmayın...

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