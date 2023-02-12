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Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Canlı yayında yakalandılar: Hasarlı bina sallandı, yürekler ağza geldi

Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarının 162. saatinde canlı yayında korku dolu anlar yaşandı. Bir apartmanın enkazında kurtarma çalışmaları sürerken 4.7 şiddetinde artçı deprem meydana geldi. O sırada yakınlardaki hasarlı bir binanın sallanması nedeniyle herkes kaçmaya başladı. Yüreklerin ağza geldiği anlar canlı yayına yansıdı.

Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6'lık depremlerin üzerinden 7 gün geçerken arama kurtarma çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Kahramanmaraş'taki arama kurtarma çalışmalarının 162. saatinde bir apartmanın enkazından gelen ses üzerine ekipler çalışmalarını bu noktaya yoğunlaştırdı.

Artçı deprem meydana geldi
Muhabirler tarafından canlı yayınla da anbean aktarılan çalışmalar sırasında, bir anda 4.7'lik bir artçı deprem meydana geldi. Bu sırada bölgede vatandaşlar ve muhabirler kaçmaya başladı. Ekipler ise "Sakin" diyerek insanları sakinleştirmeye çalıştı.

Hasarlı bina sallanmaya başladı
Olay yerindeki paniğin nedeninin ise hemen yandaki hasarlı binanın gerçekleşen artçı deprem nedeniyle sallanması olduğu anlaşıldı. Muhabirin aktardığı bilgiye göre binada yeni hasarların ve çatlakların oluştuğu gözlemlenirken, ekipler ise diğer vatandaşları ve basın mensuplarını bölgeden uzaklaştırarak arama kurtarma çalışmalarını devam ettirdiler.

"Bina enkaza doğru çökebilir"
CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, olay sonrası, "Şu bina yıkılmak üzere bizi buradan uzaklaştırdılar. Buradaki korkuyu, paniği size anlatamam. Bölgeden bizi hızlı bir şekilde uzaklaşıyorlar. Biz sallandık. Bilmiyorum düştü mü Kandilli Rasathanesine ama şiddetli bir sarsıntı hissettik. Binadan sesler geldi, çatırdamaya başladı. Yıkıldı yıkılacak sandık. Bina enkaza doğru çökebilir. Zaten bugün bu bina için sık sık uyarı yaptı. Ekipler 'biz riski göze alarak arama kurtarma operasyonu yapıyoruz siz daha uzakta durun' uyarısı yaptı. Onlarda canlarını riske atarak burada arama kurtarma çalışması yaptı. Bilmiyorum kaç büyüklüğünde bir Deprem yaşadık ancak çok sallandık" dedi.

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