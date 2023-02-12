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GÜNCEL

Yolunu kaybeden ekibi köye köpek ulaştırdı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde yardımlar devam ediyor. Kahramanmaraş'ın Göksu köyüne yardım götürmek isteyen ekipler yoğun kar yağışı sebebiyle yolu kaybetti. Köye ait olan bir köpek yardım aracının önünden koşarak yollarını bulmasını sağladı. Görenlerin içini ısıtacak işte o video...

Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde yardımlar devam ediyor. Kahramanmaraş'ın Göksu köyüne yardım götürmek isteyen ekipler yoğun kar yağışı sebebiyle yolu kaybetti. Köye ait olan bir köpek yardım aracının önünden koşarak yollarını bulmasını sağladı. Görenlerin içini ısıtacak işte o video...

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