Ece Üner deprem alanında! Vatandaştan yürek burkan sözler

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından tv100 muhabiri Ece Üner, depremin merkez üstünde depremzedelerle bir araya geldi. Ece Üner, bir vatandaşın '37 akrabamı burada kaybettim' dediğini aktardı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. tv100 ekibi depremin yaşandığı bölgeden gün boyu canlı yayınlara devam ediyor.

tv100 Spikeri Ece Üner depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta Rusya'nın Sahra Hastanesi'nde depremzedelerle röportaj yaptı.

Ece Üner, "Uzaktan ‘Kalbimiz sizinle’ demesi zordu. Birlikte bu enkazın altından kalkmak için geldik. Azerbaycan Caddesi’nde bir kişi ’37 akrabamı burada kaybettim’ dedi tek ricası kutuplaşmak istemediği, siyasilerin şefkatini hissetmek istediğini söyledi." dedi.

Ece Üner röportaj öncesi kurulan Sahra Hastanesine ilişkin bilgi verdi. Üner, "Sahra Hastanesine tedavi olmak için başvuran toplam yaralı sayısı 300 kişi. Rusya'dan gelen ekip yaklaşık 250 kişi ve 3 uçak yardım malzemeleriyle gelmiş" dedi.

YAKINLARINI KAYBEDENLER ANLATIYOR

Depremzede Mustafa Özdemir o korku dolu anları anlattı: Depremde eşim yanımdaydı, 1 kızım, 1 oğlum, annem, kız kardeşim, benden küçük 2 erkek kardeşim, 5 tanede yeğenimi kaybettim. 10 yakınımı elimle göndüm hepsini. Kalbimin arkasında bir ağrım vardı o yğüzden tedavi olmaya geldim.

Hanımla ikimiz salonda uyuyorduk. Bundan öncede deprem yaşadık aile apartmanı sallanır geçer diye düşündüm. Eşime dedim ki, 'Korkma babam sağlam yaptı apartmanı' der demez sallandı. Depremin 7.-8. saniyesinde Allahu Ekber dedi tuttu salladı.

Deprem sonrası 9 defa Furkan Beyi aradım, açmadı. Daha sonra Huriye hanımı aradım açtı 'Enkazda kaldık yardım edin bize' dedim.

Oğlumun öldüğünü hissettim, annem yalvardı kurtar beni diye. Annemin yeri çok bolmuş, abilerimle görüşmüş zaten donarak öldü. Zor ama bu bize bir ders olsun, bizim insanlarımız gerçekten yardımsever.

Kızım doktor olacaktı, oğlum atama bekliyordu diyerek gözyaşları döken depremzede, "Bütün dünya devletleri yardım etti. Bundan sonra ne yapabiliriz ona bakmamız gerekiyor" dedi.