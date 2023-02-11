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Hatay'da arama kurtarma ekiplerinin üzerine enkaz çöktü! Ekip altında kaldı işte o anlar...

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremde yıkılan binaların enkazlarında can kurtarma yarışı sürüyor. Hatay'da bir enkazda çalışan ekiplerin üzerine bina çöktü. İşte o anlar...

KAHRAMANMARAŞ merkezli 10 ilde yıkma neden olan depremin ardından altıncı günde de enkazlarda can kurtarma yarışı sürüyor. Her türlü tehlikeyi göz önüne alan arama kurtarma ekipleri canlara ulaşmaya çalışıyor. Çıkarılan her can umutları daha da artırıyor.

Hatay’da yıkılan binada arama-kurtarma çalışması yapan ekiplerin üzerine enkaz çöktü. Bu sırada büyük panik yaşanırken, enkaz molozlarının altında kalan arama kurtarma ekibi mensupları kısa sürede arkadaşları tarafından kurtarıldı. 

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