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Hayatını kaybeden Deniz Baykal'ın cenazesi evden alındı! O anlar...

CHP Eski Genel Başkanı Deniz Baykal vefat etti. 84 yaşındaki hayatını kaybeden Baykal'ın cenazesi evden alındı. Baykal'ın tabut içinde cenaze aracına taşındığı o anlar kayda geçti.

CHP'nin eski Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal vefat etti. Baykal'ın vefat haberini CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu duyurdu. Antalya'da yaşayan Baykal'ın uzun süredir sağlık sorunları ile mücadele ettiği biliniyordu. 

Deniz Baykal'ın cenazesi evinden alındı. Baykal'ın tabutla beraber evden çıkarıldığı o anlar kayda geçti. Tabutun taşınmasına CHP'li Levent Gök de yardım etti.

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