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Ümit Özdağ 'telefon çaldı' demişti! Gerçek ortaya çıktı: "Yaptığı provokatörlüktür, ben Türk Vatandaşıyım"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sosyal medyada paylaştığı videoda "Suriyeli itfaiye erinin telefonunu çalıyor" demişti. Çok geçmeden tüm gerçekler ortaya çıkarken Özdağ'ın attığı tweeti silmesi dikkat çekerken telefon çaldığı iddia edilen gencin Akçakaleli arama kurtarma gönüllüsü Abdulbaki Bozdağ olduğu ortaya çıktı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, gün içerisinde sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak "Mavi yağmurluklu Suriyeli canlı yayında itfaiye erinin telefonunu çalıyor" demişti. Şanlıurfa Valiliği olayı araştırarak basın açıklaması yaptı. Açıklamada 'Suriyeli hırsız' olarak belirtilen şahsın aslında Şanlıurfa-Akçakaleli bir deprem gönüllüsü olduğunu ortaya koydu. Özdağ açıklamanın ardından paylaşımını silmek zorunda kaldı. Şanlıurfa Valiliği, "Lütfen ekiplerimizin çalışmalarını yalan ve dezenformasyonla gölgelemeyin, önceliğimizin ne olduğunu unutmayın." açıklamasında bulundu.

"Ümit Özdağ'ın yaptığı provokatörlüktür. Ben Türk Vatandaşıyım"
Hırsızlık ile ağır bir ithamda bulunulan genç ise basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesine arama kurtarma çalışmaları için Akçakaleli arama kurtarma gönüllüsü olduğu ortaya çıkan Abdulbaki Bozdağ açıklamasında, "Ümit Özdağ'ın yaptığı provokatörlüktür. Ben Türk Vatandaşıyım. Hırsız hiç değilim, ben Diyanet Vakfı'nda hafız biriyim. 2-3 gündür depremzedelere yardım götürüyoruz" ifadelerini kullandı.

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