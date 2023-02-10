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5 gündür enkaz altındaki adam kurtarılırken şoka girdi! Bakara Suresi'ni okuyarak hayata tutundu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 5. gününde enkaz altından arama-kurtarma ekiplerince çıkarılan bir vatandaş, Bakara Suresi'ni okuyarak hayata tutundu.

Polis Arama Kurtarma ekipleri tarafından ulaşılan vatandaş, sıkıştığı yerden çıkartılana kadar Bakara Suresi'nin 285 ve 286'ncı ayeti olan Amenerrasulü duasını okudu.

Vatandaşın 5. günün sonunda enkaz altından kurtarılma anlarında şoka girdiği görüntüler, kameralara yansıdı.

Enkaz altından çıkartılan kişi, sonrasında sağlık ekipleri tarafından müşahede altına alındı.

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