5 gündür enkaz altındaki adam kurtarılırken şoka girdi! Bakara Suresi'ni okuyarak hayata tutundu

Diyarbakır’da depremden 17 saniye önce yaşanan esrarengiz olay! Ürpertici ışıklar yayıldı

Annesi siper oldu minik Eylül fark edilince herkes haykırdı: Yaşıyor!

Zeynep Bastık'ın o şarkısını istedi! 99 ve 101’inci saatlerde iki kız kardeş kurtarıldı

30 saattir babamın cansız bedeniyle buradayım! Küçük Cemile kahretti

Kıvanç Tatlıtuğ, Özge Özpirinçci, Kenan İmirzalıoğlu, Oktay Kaynarca bir arada! Depremzedeler için seferber oldular

CHP'li iki isim deprem bölgesinde birbirine girdi! Özgür Özel'e sitem dolu sözler: 'Geçmiş olsun kardeşim' demeni beklerdim!

İngiltere Başbakanı Sunak kendi elleriyle yardım kolisi hazırladı!

Enkaz altında vasiyetini kaydetti! Bu telefonu bulursanız 2500 TL borcum var onu ödeyin

Yeni görüntüler dehşete düşürdü! Depremin şiddetini gösteren en ürkütücü video

Enkaz başında arama kurtarma şovu! Mehmet Akif Ersoy Habertürk canlı yayınında açıkladı Kübra Par'ın ağzı açık kaldı

Yardım tırları kilometrelerce kuyruk oluşturdu! Kilometrelerce kuyruk drone ile havadan görüntülendi

Asrın felaketinde bir mucize daha! Enkaz altından annesine seslendi: İlk sözleri yürekleri dağladı!