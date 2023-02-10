İngiltere Başbakanı Sunak kendi elleriyle yardım kolisi hazırladı!

TÜRKİYE'yi yasa boğan ve büyük bir yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremin ardından dünyanın dört bir yanından yardım yağıyor. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da Türkiye'ye yardım göndermeye çalışanlara katılıp kendi elleriyle yardım kolisi hazırladı. Ardından da Sunak, paylaştığı videoda dayanışma mesajı verdi: "Türkiye'ye 1 Sterlin bağışa bir Sterlin de Hükümetten"...

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, University College of London'da (Londra Üniversitesi) öğrencilerin başlattığı yardım kampanyasına katılmak için üniversiteye giderek Türk Öğrenci Birliği üyeleriyle bir araya geldi. Öğrencilerin yardım malzemelerini tasnif etmesi ve paketlemesine yardım eden Sunak, şapka, atkı ve battaniye bağışı da yaptı.

Twitter hesabından video yayınladı

Sunak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da İngiliz halkına Türkiye ve Suriye'deki deprem felaketinden etkilenenlere bağış yapması çağrısında bulundu. Sunak, şunları söyledi:

"University College of London'da öğrenciler tarafından işletilen bir bağış merkezindeyim. Burada, Türkiye ve Suriye'deki korkunç trajediden etkilenenlere yardım etmek için hayati önem taşıyan malzemeler bir araya getiriliyor. Kutular hazırlıyor, giysiler, özellikle çocuklar için battaniyeler, sıhhi ekipman ve malzemeler koyuyoruz.

Görüntüler uzun süre hafızamızdan çıkmayacak

Türkiye'de ve Suriye'de yaşanan trajedinin boyutlarını anlamak çok zor. Neredeyse 20 bin insan hayatını kaybetti, şehirler yerle bir oldu. Ve bir baba olarak, eminim herkes çocuklarını, bebeklerini ve küçük çocuklarını enkazdan bulmaya çalışan ebeveynlerin resimlerini görüyordur. Sanırım bu görüntüler hepimizin hafızasında uzun süre kalacak. İşte bu nedenle, şu anda Türkiye ve Suriye'yi desteklemek için elimizden geleni yapmamız hayati önem taşımaktadır.

77 arama kurtarma ekibi gönderdik

Birkaç gün önce Cumhurbaşkanı (Erdoğan) ile görüşerek desteğimizi taahhüt ettim. 77 arama kurtarma ekibi gönderdik. Bu tür trajedilerin ardından ilk birkaç gün içinde enkaz altında kalan insanların bulunması çok önemli... Bu ekipler sıkı bir şekilde çalışıyorlar ve biz de elimizden gelen tüm desteği sağlamaya devam edeceğiz.

1 sterlin bağışa 1 sterlin de hükümetten

Afet Acil Durum Komitesi, Birleşik Krallık'taki tüm hayır kurumlarının çalışmalarını koordine etmektedir. Ve eğer insanlar bu hayır kurumuna bağışta bulunurlarsa, verdiğiniz her bir sterlin için hükümet fazladan bir sterlin daha koyacak ve biz de bu fonu Türkiye ve Suriye'ye çok ihtiyaç duydukları bir zamanda daha fazla insani destek sağlamak için kullanabileceğiz. İnsanları, yapabiliyorlarsa lütfen cömertçe bağışta bulunmaya çağırıyorum."