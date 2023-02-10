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Elazığ'da deprem anı! 7 katlı bina beşik gibi sallandı: Korku dolu anlar kamerada!

ELAZIĞ'da beşik gibi sallanan bina paniğe neden oldu. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Hürriyet Caddesi'nde bulunan 7 katlı apartman yaşanan 2 deprem sonrası tahliye edildi. Bina gün içerisinde sallanmaya başladı. O anları gören vatandaşlar kaçışmaya başladı. Sallanma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Binanın altında bulunan ve tahliye etmeyen iş yerlerinin ise eşyaları boşaltmaya başladığı öğrenildi. Belediye ve polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

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