Yüzyılın deprem felaketi Bayraktar AKINCI kamerasında! Büyük yıkım havadan görüntülendi

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli gerçekleşen ve birçok ili etkileyen depremin hemen ardından Şanlıurfa ve Batman’dan kalkan 2 adet Bayraktar AKINCI TİHA, görev uçuşları için havalandı. Deprem bölgesi AKINCI'nın kamerası ile görüntülendi.

Bayraktar AKINCI TİHA'lar depremin ilk günü zorlu hava şartlarında tespit, arama kurtarma desteği ve koordinasyon faaliyetleri için aralıksız görev uçuşları gerçekleştirdi. Depremin ilk günü olan 6 Şubat 2023 Pazartesi günü yoğun hava muhalefeti, fırtına, kar yağışı ve bütün bölgeyi kapatan yoğun bulutluluk nedeniyle uçaklar ve helikopterler havalanamazken, sadece Bayraktar AKINCI TİHA’lar insansız olmasının verdiği avantajla risk alınarak görev uçuşu gerçekleştirdi.

Deprem bölgesi AKINCI'nın kamerası ile görüntülendi

AKINCI'nın kamerasına yansıyan görüntüler deprem bölgesinin meteorolojik boyutlarını da gözler önüne serdi. Deprem bölgesi üzerindeki sert hava şartları depremin ilk günü için istenilen ölçüde görüntü alınmasına engel olurken, Bayraktar AKINCI TİHA, en küçük bir görüntü fırsatını dahi değerlendirebilmek için zorlu hava şartlarında saatlerce süren uçuşlar yaptı. Takip eden günlerde ise görev uçuşu yapan Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2 sayısı arttı. Depremin ilk gününden itibaren TSK (KKK, DZKK, HVKK), İçişleri Bakanlığı (JGK, EGM) ve Baykar’ın envanterinde bulunan Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2’ler kriz masasına hasar tespiti, arama kurtarma desteği ve koordinasyon faaliyetleri için kesintisiz olarak anlık görüntü ve veri sağlıyor. Ayrıca 09.02.2023 itibariyle Baykar Hızlı Haritalama Podu entegre edilmiş 3 adet Bayraktar TB2 İHA, deprem bölgesindeki hasarın tespiti için havadan yüksek çözünürlüklü görüntü almaya başladı. 09.02.2023 Perşembe günü itibariyle 9 Bayraktar AKINCI ile 22 Bayraktar TB2, ara vermeden yoğun olarak görev uçuşlarına devam ediyor.