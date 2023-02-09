İsmail Saymaz'a Hatay'da 'canlı' şok! Vatandaş duyunca çileden çıktı, yayını aniden kapattı

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'deki bültene Hatay'dan canlı bağlantıyla katıldı. Saymaz'ın deprem bölgesindeki durumla ilgili konuşmalarını duyan vatandaş çileden çıktı. Vatandaş 'provokatörlük yapma' diye tepki gösterince Saymaz bölgeden yaptığı yayını aniden noktaladı...

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu bültene canlı yayınla İskenderun'dan katıldı. Buraya hiçbir yardımın gelmediğini öne süren Saymaz, "Hatay koskaca bir enkaz, çadırlar dağıtılamadı, konteynerlar kurulamadı, geçici tuvaletler kurulamadı..." ifadelerini kullandı.

"Provokatörlük yapmayın!"

Saymaz'ın söylediklerini duyan bir vatandaş tepki gösterdi. Vatandaşın, "provokatörlük yapmayın, helikopterlere bak! Provokatörlük yapma kapat onu!" şeklinde sarf ettiği sözler canlı yayında herkes tarafından duyuldu.

Yayını kesti

Tepki sonrası İsmail Saymaz, "Tamam beyefendi siz devam edin" dedi, vatandaş gitmeyince bu kez Saymaz, "Ben birazdan devam edeceğim" diyerek bölgeden yaptığı yayını noktaladı...