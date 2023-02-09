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Henüz 6 yaşında! Minik Zübeyde enkaz altında yürekleri dağladı: "Ama kardeşim minik benim ölebilir”

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası enkaz kaldırma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kentte bir binanın enkazından sağ olarak çıkarılan 6 yaşındaki Zübeyde'nin ilk sözleri duygulandırdı. "Kardeşim minik, ölebilir" ifadelerini kullanan minik Zübeyde'nin ekipler tarafından kurtarılması kameralara yansıdı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde enkaz altından kurtarılan minik Zübeyde'nin "Ama kardeşim minik benim, ölebilir." sözü herkesi duygulandırdı.

Çok sayıda binanın yerle bir olduğu ve onlarca insanın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremin ardından ekiplerin hummalı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Hayrullah Mahallesi'nde çöken apartmanın enkazında İHH ekipleri 6 yaşındaki Zübeyde'ye ulaştı. Küçük kızın durumu hakkında bilgi almak ve onun korkusunu yenmesini sağlamak için ekipler minik Zübeyde ile konuşmaya başladı.

Zübeyde'nin ağzından çıkan "Ama kardeşim minik benim ölebilir." ilk sözü herkesi duygulandırdı. Küçük kız ekipler tarafından kurtarılırken o anlar kameraya yansıdı. (İHA)

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