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Gökhan Zan canlı yayında yalvardı! Ne olur AFAD'ı bekleyen yüzlerce kepçeyi serbest bırakın

HATAYSPOR Yardımcı Antrenörü Gökhan Zan canlı yayında, AFAD'ın koordinasyonu için şehir girişinde bekletilen yüzlerce iş makinası ve kurtarma ekibini göstererek, "Buradaki vinçler ceset için olmasın. Lütfen bize müsaade etsinler. Gidip canlar kurtarılsın" dedi.

Hatayspor Yardımcı Antrenörü Gökhan Zan canlı yayında adeta yalvardı: "Yüzlerce iş makinası bekletiliyor. Oysa enkazda canlar var. AFAD'ın kontrolünde denildiği için hiçbir şey yapamıyorlar. Buradaki vinçler ceset için olmasın. Lütfen bize müsaade etsinler."

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