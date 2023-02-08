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GÜNCEL

Genç kızlar canlı yayında depremle dalga geçti

KAHRAMANMARAŞ merkezli meydana gelen depremlerin ardından sosyal medyaya düşen bir görüntü vicdanları sızlattı. Görüntülerde iki genç kızın, "Allah'ım sen bu ülkeye bir daha deprem nasip eyle. İnşallah yine bir deprem olsun yerle bir olsun buralar." deyip kahkaha atmaları herkesin tepkisini çekti.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler büyük yıkıma neden oldu. Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da çok sayıda bina yıkıldı.

Depremler, binlerce vatandaşımızın aramızdan ayrılmasına neden oldu. Türkiye ve dünyanın dört bir yanından afet bölgesine arama kurtarma ekipleri ve yardım malzemeleri gönderilirken, sosyal medyaya düşen bir görüntü vicdanları sızlattı.

"Yine bir deprem olsun, yerle bir olsun buralar"

Bir sosyal medya programında canlı yayın yapan iki genç kızın kullandığı ifadeler tepki çekti. Genç kızlar, " Allah'ım sen bu ülkeye bir daha deprem nasip eyle. İnşallah yine bir deprem olsun yerle bir olsun buralar." şeklinde skandal sözler sarf etti.

"Şimdi ağlayacaklar"
Videoda görünmeyen üçüncü bir kişi ise, "Şimdi ağlayacaklar, yapmayın kız." dedi. Şahıslar daha sonra uzun süre gülüp kahkaha attı.

Sosyal medyada tepki yağdı
Videoya çok sayıda tepki yağdı. Görüntülerin ardından bazı sosyal medya kullanıcıları, İçişleri Bakanlığı, Emniyet ve Jandarma'yı etiketleyerek harekete geçilmesini istedi.

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