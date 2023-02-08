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Vatandaş derdini anlattı Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar güldü! İsyan ettiren görüntü

Kahramanmaraş merkezli deprem Adıyaman'ı da vurdu. Bölgede dertlerini anlatmaya çalışan depremzedelere Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar gülerek karşılık verdi. Valinin bu tavrı isyan ettirdi. 

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem 10 ili yerle bir etti. Milyonlarca insanın doğrudan etkilendiği depremde enkaz altında kurtarılmayı bekleyen binlerce kişi var.

 Can pazarının yaşandığı 10 kentten biri de Adıyaman oldu. Dertlerini anlatmak için valiliğin kapısını çalan vatandaşlar valinin tepkisine isyan etti.

‘Adıyaman sahipsiz’ sloganlarıyla tepkilerini dile getirenlere Vali Mahmut Çuhadar gülerek karşılık verdi. 

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