Hatay'dan sevindiren haber! FARK 7 kişiyi kurtardı, 3 çocuğa ulaşılmaya çalışılıyor

KAHRAMANMARAŞ'ta 9 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler Türkiye'yi yasa boğdu. 10 ili vuran depremde Hatay'da çok sayıda bina çökerken arama kurtarma çalışmalarına destek veren FARK (Fatih Afet Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi) uzun uğraşlar sonucu enkazlardan toplamda 7 kişiyi sağ bir şekilde kurtarmayı başardı. Öte yandan gelen son bilgilere göre üç çocuğa da ulaşılmaya çalışılıyor. İşte saatlerde sonra gelen mucize kurtuluşlardan görüntüler...

KAHRAMANMARAŞ'ta 9 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki büyük deprem 10 ili birden vurdu. Çok sayıda binanın yıkıldığıdı depremde binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

Başta Kahramanmaraş olmak üzere Diyarbakır, Osmaniye, Kilis, Malatya, Adana, Elazığ, Şanlıurfa, Adıyaman ve Gaziantep'te yoğun şekilde etkili olan deprem Hatay'da da ağır yıkıma neden oldu.

Arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için bölgeye giden İstanbul Fatih Belediyesi'ne bağlı FARK (Fatih Afet Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi) Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde şuana kadar 7 kişiyi sağ bir şekilde enkaz altından çıkarırken 3 çocuğa ise ulaşmaya çalışıyor.