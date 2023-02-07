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Hatay'da enkaz altından 2 aylık bebek kurtarıldı o anlar görüntülendi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen bölgelerden biri olan Hatay'da, 2 aylık Mehmet bebeğin kurtarılarak ambulansa sevk edilmesi cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerle büyük yıkım yaşayan Hatay'da sevindiren bir haber geldi.

Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışması yapmak üzere İzmir'den Hatay'a yola çıkan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ekibi, AFAD koordinesinde çalışma yürütüyor. DEÜ ekibi, öğlen saatlerinde Mehmet Çınar adında 2 aylık bebeği enkaz altından çıkararak ambulansa sevk etti. DEÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Çetin Bayram'ın kucağında enkaz alanından ambulansa bindirilen Mehmet Çakır bebek, hastaneye sevk edildi.

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