Enkaz altında uyuyakaldı ekipler günaydın diyerek kurtardı! Ne oluyor ya ne oluyor?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından enkaz altında kalan binlerce vatandaşı kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekipler çalışmalarına devam ederken enkaz altında uyuyan çocuğu da kurtardılar. Etrafında bir anda ekipleri gören küçük çocuk “Ne oluyor ya ne oluyor?” deyince ekipler "günaydın, kahramansın oğlum" şeklinde cevap verdi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından enkaz altında kalan binlerce vatandaşı kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekipler çalışmalarına devam ederken enkaz altında uyuyan çocuğu da kurtardılar. Etrafında bir anda ekipleri gören küçük çocuk “Ne oluyor ya ne oluyor?” deyince ekipler "günaydın, kahramansın oğlum" şeklinde cevap verdi.

Enkaz altında uyuyakaldı

Ekipler çalışmalarına devam ederken enkaz altında uyuyan çocuğu da kurtardılar. Etrafında bir anda ekipleri gören küçük çocuk “Ne oluyor ya ne oluyor?” deyince ekipler "günaydın, kahramansın oğlum" şeklinde cevap verdi.