Hatay kıyamet yeri gibi İskenderun limanı saatlerdir cayır cayır yanıyor!

Fenomen Taha Duymaz ve ailesi de saatlerdir Hatay’da enkaz altında

Muharrem İnce isyan etti! Askeri derhal kışlasından çıkarın, yok yok yok...

Gökhan Zan da açtığı canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı! "Ne olur yardım edin, şarjım bitecek

Oyuncu Uğur Arslan'ın abisi ve ailesi enkaz altında onları artık kaybettiğimizi düşünüyoruz

Enkaz altından yaptığı sosyal medya paylaşımı kurtarıldı! İşte o çağrı ve sonrasında yaşananlar

2 küçük çocuk enkazdan sağ olarak kurtarıldı

Görüntüler ortaya çıktı! Depreme dayanıklı diye satıldı: Lüks daire saniyer içinde yerle bir oldu!

Fatma Şahin açıkladı! Gaziantep'te korkunç bilanço: "60 bin nüfuslu ilçenin yarısı yok oldu"

Enkaz altından 19 saat sonra sağ çıkarıldı

Fatih Altaylı gözyaşlarını tutamadı

Ses kayıtları ortaya çıktı! Böyle vicdansızlık görülmedi: Enkaz altındaki vatandaşı arayıp dalga geçtiler!

Deprem sonrası görüntüler ortaya çıktı! Elazığ'da bina böyle yerle bir oldu