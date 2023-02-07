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Hatay kıyamet yeri gibi İskenderun limanı saatlerdir cayır cayır yanıyor!

HATAY'da depremde yüzlerce bina yıkıldı, üstüne bir de İskenderun Limanı'ndaki konteynerlerde yangın çıktı. Gece boyunca devam eden yangın hala kontrol altına alınamadı. Yangından sabah saatlerinde çekilen yeni görüntüler geldi...

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler sırasında dün henüz belirlenemeyen nedenle İskenderun limanında konteynerlerde çıkan yangın gece boyunca devam etti.

Çevreye yayılması nedeniyle büyüyen yangından yükselen dumanlar, İskenderun ilçesinin birçok noktasından görülüyor.

TCSG Yaşam gemisinin de destek verdiği ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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