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Fatma Şahin açıkladı! Gaziantep'te korkunç bilanço: "60 bin nüfuslu ilçenin yarısı yok oldu"

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilimizde yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 şiddetli depremlerde kayıplar artmaya devam ediyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentteki son durumu katıldığı yayında anlattı. İslahiye ilçesinde yıkımın fazla olduğunu belirten Şahin, "İlçenin yarısından çoğu yok. Tam bir felaket var. 60 bin kişilik bir ilçe. Böyle büyük bir felaket görmedim ben" dedi.

10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş merkezli deprem, ülkemizde büyük kayıplara yol açtı. Depremden etkilenen Gaziantep'in Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube'daki yayınına katıldı.

"Kaç bina yıkıldı?"
Cüneyt Özdemir, bölgedeki gelişmeleri aktaran Şahin'e "Kaç bina yıkıldı tespit edebildiniz mi?" sorusunu sordu. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, verdiği yanıt izleyenleri dehşete düşürdü.

"İlçenin yarısından çoğu yok"
Fatma Şahin, İslahiye ilçesinden bahsederek, "İlçenin yarısından çoğu yok. Tam bir felaket var. 60 bin kişilik bir ilçe. Böyle büyük bir felaket görmedim ben" ifadelerini kullandı.

Deprem merkezine yakın
Gaziantep'in güneybatısında yer alan İslahiye ilçesi, şehrin en eski yerleşim alanlarından biri. 67 bin nüfuslu ilçe, depremin merkez noktası olan Pazarcık, Osmaniye ve İskenderun'un arasında kalıyor. İslahiye, deprem merkezine 65 km uzaklıkta.

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