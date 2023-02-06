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Deprem sonrası görüntüler ortaya çıktı! Elazığ'da bina böyle yerle bir oldu

Kahramanmaraş’ta son olarak meydana gelen son 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ’da bir bina çöktü. Binanın çöküş anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 04.17’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Birçok artıcının ardından yine Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bu depremle birlikte Elazığ merkeze bağlı Akpınar mahallesinde bir bina çöktü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Öte yandan binanın ilk depremde boşaltıldığı ve içerisinde tespit yapmak için giren 2 polis memurunun enkaz altında olduğu iddia edildi.

Bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

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